​В Югру пришли снегопады и метели: водителей просят быть аккуратнее на дорогах

Аномальные морозы сменились в Югре февральскими метелями. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе пройдут обильные снегопады, на дорогах ожидается гололедица. Поэтому окружная Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям с просьбой вести себя на дорогах адекватно дорожным условиям.

«Выбирайте безопасную скорость движения, воздержитесь от обгонов, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, - напоминают специалисты правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. - Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет».

По данным Ханты-Мансийского гидрометеобюро, во вторник, 14 февраля, в округе будет дуть умеренный ветер южных направлений, местами пройдет снег, температура днем составит минус 12-17 ºС, в западных районах — минус 6-11 ºС, в восточных районах — минус 18-23.

15 и 16 февраля также ожидается снег различной интенсивности, метель, ветер переменных направлений умеренный, местами — порывистый. Температура ночью составит минус 17-22 ºС, при прояснениях — минус 23-28 ºС, по западу — минус 11-16 ºС, днем — минус 12-17 ºС, по западу — минус 6-11 ºС, по востоку — минус 18-23 ºС.