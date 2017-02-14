​Глава Минпромторга поддержал идею запретить скидки на алкоголь

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что поддерживает идею запретить скидочные акции на алкоголь, сообщает ТАСС. По его мнению, этот запрет будет стимулировать снижение потребления спиртного в стране. «Я думаю, что это правильно, почему нет? — сказал чиновник. — Это же таким образом мотивирует вас покупать быстрее алкоголь. А так вы будете меньше пить, курить, здоровый образ жизни вести».

Интересно, что практически одновременно с этой новостью информагентства сообщили о том, что Минпромторг назвал причиной массового отравления «Боярышником» в Иркутске как раз недоступность легального алкоголя — в частности, его высокую стоимость.

Отметим, что законопроект, который делает скидки на алкоголь незаконными, был подготовлен депутатами ЛДПР и внесен в Госдуму 10 февраля. Он предписывает запретить скидки на алкогольную продукцию, а также на распространение ее бесплатно в виде подарков. «Запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителей в выборе товаров», — уверены авторы закона.

Их поддерживает Роспотребнадзор: по мнению главы ведомства Анны Поповой, «скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены».