​Минпромторг: Люди отравились «Боярышником» из-за недоступности легального алкоголя

Жители Иркутска отравились косметической жидкостью «Боярышник» из-за того, что легальный алкоголь им недоступен: такой вывод сделал Минпромторг, пишет РИА Новости. В пресс-службе министерства заявили: «Что случилось с отравлением «Боярышником» в Иркутской области в декабре 2016 года, мы все помним. Это следствие того, что легальный алкоголь стал недоступен широким слоям населения как по цене, так и по территориальной доступности».

Большая часть рынка крепкого алкоголя — по разным данным, от 50 до 70 процентов — в стране находится в теневой зоне, также на рынке много суррогатного продукта, уточняют в ведомстве. «Сегодня, к сожалению, около 30 процентов розничных точек продаж торгуют алкоголем нелегально, то есть без лицензии, — говорится в сообщении пресс-службы министерства. — Не в последнюю очередь это следствие излишних ограничений».

Напомним, что в результате отравления спиртосодержащей жидкостью, не предназначенной для приема внутрь, в Иркутске в конце прошлого года умерли 76 человек, всего же пострадало около 120 человек.