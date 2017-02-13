​За неделю к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились больше 16 тысяч югорчан

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 16593 обращений в медицинские учреждения с признаками респираторных инфекций. Зарегистрировано 16076 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог превышен на 23 процента, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. По сравнению с прошлой неделей заболевших стало меньше на 29 процентов. Диагноз «Грипп» установлен 168 больным, госпитализированы 266 человек, что почти на 16 процентов ниже уровня предыдущей недели.

Больше всего заболевших в Нефтеюганске, Кондинском районе, Урае, Сургуте и в Ханты-Мансийском районе. В округе за прошедшую неделю образовательный процесс был приостановлен в 42 школах, 1 школе – интернате, 2 детских дошкольных организациях, 3 ПТУ. В результате частичного закрытия очное обучение приостановлено в 21 классе 11 школ, 49 группах 29 детских дошкольных организаций.