​В расписание аэропорта Нижневартовска возвращается прямой рейс в Екатеринбург

У жителей восточной части Югры вновь появится возможность без пересадок летать в Екатеринбург из Нижневартовска. Рейс возродила авиакомпания «Ямал». Для этих целей она планирует использовать самолет CRJ 200, который будет курсировать между столицей Самотлора и столицей Урала с 3 марта по вторникам, четвергам и субботам.

Как писал siapress.ru ранее, прямое воздушное сообщение между крупным муниципалитетом Югры и Екатеринбургом было прервано авиакомпанией NordStar. В этом году перевозчик не получил субсидии из федерального бюджета на выполнение пассажирских перевозок на данном направлении и решил отказаться от полетов.

Добавим, сейчас жители Нижневартовска добраться до Екатеринбурга могут самолетами авиакомпании «Оренбуржье». Правда рейс осуществляется всего один раз в неделю и с посадкой в Тюмени.