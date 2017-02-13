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​Жители Югры могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ и вирусы гепатита В и С

На финансирование программы выделено 10 млн рублей

Жители Югры смогу пройти бесплатное тестирование на антитела к ВИЧ и сплошному скринингу на присутствие вирусов гепатита В и С. «Закупка расходных материалов для скрининга была произведена в установленном порядке. Объем финансирования, предусмотренный государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», составляет более 10 млн рублей», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Первым муниципалитетом, на котором был опробован проект, стал Сургут, так как он реализуется именно по инициативе общественников данного муниципалитета. Анализ результатов, проведенный специалистами департамента здравоохранения Югры, показал эффективность данного мероприятия. С 1 января 2017 года скрининговые обследования начались в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Пыть-Яхе, Урае, Березовском районе. В настоящее время производится процедура распределения диагностических тест-систем по муниципальным образованиям.


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13 февраля в 18:19, просмотров: 142, комментариев: 0


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