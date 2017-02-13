​Навальный удивил Кремль стремлением продолжать предвыборную борьбу

Администрация президента РФ находит «странным» решение оппозиционера Алексея Навального продолжать предвыборную борьбу после того, как он получил условный срок по делу «Кировлеса». Напомним, что, по российскому законодательству, в выборах не может принимать участие человек, имеющий судимость по «тяжкой» статье — к ней относится и дело политика, который обвинен в крупном хищении леса в Кировской области, ему присудили пять лет лишения свободы условно.

Тем не менее, источники The Financial Times в Кремле, изучив заявления Навального о том, что он будет продолжать борьбу за место президента, сказали, что они «выглядят как не соответствующие закону». Это, впрочем, неофициальная реакция, подчеркнули собеседники FT: для каких-либо действий со стороны властей одних заявлений и даже открытия предвыборных штабов недостаточно. Кстати, один из них должен открыться в Сургуте в мае этого года.

«Все эти юридические моменты не имеют значения», — так прокомментировал Навальный тому же FT свой приговор: «Вопрос участия в выборах — вопрос политический, Кремль решает его, не допуская людей до выборов».

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