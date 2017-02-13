​Захар Прилепин стал политруком ДНР

Российский писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом в самопровозглашенной Донецкой народной республике: об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил он, позже в интервью телеканалу «Дождь» объяснив свои функции так: «Политрук — это не воспитатель в детском саду. Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем».

«Конечные цели какие у этой войны? — Киев — конечная цель. Скрывать не станем», — резюмировал Прилепин.