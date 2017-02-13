​В Белгородской области наркоман захватил заложников в жилом доме

ЧП в городе Губкин Белгородской области: сегодня РБК сообщает о захвате заложников в одном из жилых домов. Подробностей немного: по сообщению местного издания «Белпресса», личность предполагаемого преступника установлена, ранее он был замечен в употреблении наркотиков.

С захватчиком работают сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии: «В настоящее время наши сотрудники ведут переговоры с злоумышленником. Точное количество заложников пока неизвестно», — рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.