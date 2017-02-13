​Губернатор Новгородской области досрочно ушел в отставку

Губернатор Новгородской области Сергей Митин в понедельник, 13 февраля, досрочно ушел в отставку. Об этом он сам заявил на пресс-конференции, передал «Интерфакс». Митин подчеркнул, что уходит с должности по собственному желанию и что уже попросил главу государства о новом месте работы. Также он сказал, что принял решение не участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году. Сергей Митин руководил областью более девяти лет.

На прошлой неделе в отставку ушли глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. О грядущей смене нескольких губернаторов в начале прошлой недели сообщили «Ведомости».