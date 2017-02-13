​В День студотрядов в Сургуте пройдет встреча работодателей со студентами

17 февраля в России будет отмечаться День российских студенческих отрядов. В настоящее время в Югре действуют более 40 студенческих отрядов - спортивные, сервисные, педагогические, сельскохозяйственные, путинные, охраны правопорядка, добровольных пожарных, медицинские, трудовые, профильные, строительные. Сегодня в строю более 4 200 бойцов струдотрядов.

Поэтому 17 февраля в Югре запланировано проведение различных мероприятий, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей. Так, в Сургуте пройдет круглый стол с участием потенциальных работодателей для студенческих отрядов автономного округа, а также запланировано награждение лучших бойцов.

В Нижневартовском государственном университете, в музее истории учебного заведения, состоится открытие экспозиции, посвящённой деятельности студенческого строительного отряда «Ласточка» Винницкого политехнического института, строившего объекты соцкультбыта в Нижневартовске в 1970-е годы. Кроме того, здесь пройдет встреча студентов НВГУ с активом студенческих отрядов Нижневартовска: СОП проводников «Снегирь» (НВГУ), археологический отряд «Следопыт» (НВГУ), ССО «Самотлор» (Нижневартовский строительный колледж).