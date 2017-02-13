​За неделю аномальных морозов в Югре помощь госавтоинспекторов понадобилась десяткам автомобилистов

За неделю аномальных морозов госавтоинспекторы оказали помощь 38 водителям на трассах в Нефтеюганске, Сургутском и Октябрьском районах. «Благодаря профессиональным действиям госавтоинспекторов водителям и пассажирам сломавшихся на дороге транспортных средств удалось избежать обморожения и они благополучно добрались до места», - отметили в пресс-службе окружной ГИБДД.

На 841 километре автодороги «Р404» нарядом инспекторов отдельного Батальона ДПС окружной Госавтоинспекции был замечен автомобиль «Хёндай». Водитель, житель соседнего региона, пояснил, что ждет приезда эвакуатора в связи с возникшими неисправностями в двигателе. С момента вызова прошло достаточно много времени, он его супруга и их собака сильно замерзли. Ожидать эвакуатора пришлось в течение трех часов, за это время путешественники успели отогреться в патрульном автомобиле.

На 877 километре этой же трассы дорожные инспекторы помогли вытащить из кювета «Сканию», следовавшую из Оренбургской области в Сургут. 53-летний мужчина пояснил, что не справился с управлением и теперь не может своими силами освободить транспортное средство из снежного плена. Полицейские помогли вытащить, заменить колесо и отбуксировать самосвал на безопасный участок дороги.

Помощь на дороге в эти дни была также оказана нефтеюганскими инспекторами жителю Республики Дагестан. Водитель МАЗа рассказал, что у его автомобиля разбит редуктор среднего моста, и продолжить путь дальше своим ходом не предоставляется возможным. Инспекторы помогли отбуксировать транспортное средство до ближайшего населенного пункта.

Отметим, что с 9 по 13 февраля в Югре установилась аномальная погода со средней температурой на 15 градусов ниже нормы. Уже сегодня, 13 февраля, ожидается потепление. Дневные температуры составят минус 19-24 ºС, в западных районах — минус 10-15 ºС. Однако ожидается порывистый ветер и снежная метель.