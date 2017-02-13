​В 2016 году следователи раскрыли 92 процента убийств, совершенных в Югре

В следственном управлении СКР по Югре подвели итоги работы за 2016 год. Заседание коллегии провел исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр Молибоженко. В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по ХМАО-Югре Василий Романица, начальник службы по ХМАО-Югре РУ ФСБ России по Тюменской области Максим Баранов, сотрудники аппарата следственного управления и руководители территориальных следственных отделов.

На заседании были озвучены статистические данные о следственной работе, сообщает пресс-служба окружного ведомства. В 2016 году в производстве следователей находилось свыше 2000 уголовных дел. 1256 уголовных дел окончены производством и направлены в суд. В качестве обвиняемых по ним привлечены 1105 лиц. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, в 2016 году на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 170 миллионов рублей. Всего же, благодаря принятым следствием мерам, в 2016 году в бюджет государства удалось возместить ущерб в сумме свыше 536 миллионов рублей.

Было раскрыто 92,5 процента убийств, 95,1 процента умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 94,8 процента изнасилований. Также в прошлом году возросло количество выявленных преступлений террористической и экстремистской направленности. В том числе, пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами» на территории города Нижневартовска. Всего в 2016 году в суд направлено пять уголовных дел о совершении четырех преступлений террористической направленности и 12 экстремистских преступлений. Все обвиняемые были признаны судом виновными и осуждены.