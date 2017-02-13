​В Югре в январе больше 800 водителей попались пьяными за рулем

В января 2017 года сотрудники Госавтоинспекции Югры выявили 809 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Это немного меньше, чем за первый месяц прошлого года, когда пьяными за рулем попались 852 человека. 209 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В окружном ведомстве напомнили, что с 1 июля 2015 года за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено уголовное наказание. Также увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы для водителей, которые в состоянии опьянения совершили ДТП, повлекшее смерть человека.

«В январе в округе выявлено 92 преступления указанной категории. В суд направлено 88 дел, по 31 вынесены обвинительные приговоры. В результате проделанной работы на 61 процент, с 13 до пяти, снизилось количество ДТП, и количество раненых на 75 процентов, с 20 до пяти», - отметили в пресс-службе окружной ГИБДД.

Госавтоинспекция округа обращается ко всем жителям Югры: если вы стали очевидцем того, что водитель в нетрезвом состоянии собирается управлять или уже управляет транспортным средством, просьба позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам (3467) 398-702, 326-788. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь.