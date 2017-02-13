В 2016 году в России на 15 процентов уменьшилось количество браков. В 2015-м в России было создано 1 161 044 новых семей, а в прошлом году — уже 985 834. Данные Росстата публикуют «Известия».

По мнению социологов, нарастание тенденции может привести к снижению рождаемости. «В 2016 году появилось на 175 тыс. семей меньше, чем годом ранее. Даже исходя из минимальной рождаемости, мы потеряли 175 тыс. детей, которые могли бы родиться в ближайшие 2–3 года. А часть семей родили бы второго и третьего», - отмечает директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

Эксперты связывают уменьшение количества браков с модой на свободные отношения, малочисленностью поколения 1990-х и экономической нестабильностью в стране.

Число разводов в России за последние несколько лет почти не изменилось: в 2016 году их количество снизилось менее чем на один процент и составило около 600 тыс.