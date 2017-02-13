​Ъ: Правительство России может разрешить въезд ВИЧ-инфицированным в страну

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в РФ иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, пишет «Коммерсант». По данным издания, поручение разработано по итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Оно появилось после того, как из разработанного Минздравом РФ проекта плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в РФ исчез пункт о возможном снятии таких ограничений, что было сделано по настоянию Минфина и Минэкономики. Голодец также поручила проработать вопрос по оказанию медпомощи ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам на территории РФ.

Сейчас въезд и проживание на территории РФ запрещены для лиц, инфицированных ВИЧ и не являющихся гражданами России. Однако с 2016 года по требованию Конституционного суда запрет был снят для мигрантов, имеющих в России семью. Причиной изменения законодательства стало, в частности, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в марте 2016 года признал Россию виновной в нарушении прав ВИЧ-положительных иностранцев. В решении ЕСПЧ отмечалось, что Россия является единственной страной Совета Европы и одной из 16 стран во всем мире, которая осуществляет депортацию ВИЧ-положительных лиц, не являющихся гражданами. В Страсбурге подчеркивали необходимость полного отказа от дискриминации ВИЧ-инфицированных лиц в России.

По данным Роспотребнадзора, в 2012-2016 годах медосвидетельствование прошли более 9,8 млн иностранных граждан. Выявлено более 37 тысяч больных инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированных — 9284 (25%), больных туберкулезом — 12 786 (34,5%), носителей инфекций, передающихся половым путем,— 15 002 (40,5%). Сотрудники Роспотребнадзора за этот период приняли 15,5 тысяч решений о нежелательности пребывания таких граждан в России, 37 процентов из них — в связи с наличием ВИЧ-инфекции.