​ФОМ: Большинство россиян не готовы отказаться от просмотра телевизора

93 процента россиян смотрят телевизор, 67 процентов из них — делают это практически каждый день. 62 процента опрошенных не готовы отказаться от ТВ в пользу других развлечений. Результаты опроса, проведенного 4 и 5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах РФ фондом «Общественное мнение», публикует «Интерфакс».

Для того, чтобы узнать о текущих событиях в стране телевизор включают 47 процентов респондентов, лучше понимать актуальные проблемы страны — 22 процента, найти объяснение действиям политиков и госдеятелей — 14 процентов. Треть опрошенных хотят приятно провести время, 24 процента — уйти от тревог и забот, 17 процентов — расширить кругозор.

В «тройке» любимых телеканалов россиян - Первый канал (52%), «Россия 1» (43%) и НТВ (36%). Далее с существенным отрывом следуют ТНТ (21%), «Россия 24», СТС и Рен ТВ (по 18%), «Звезда» (15%), Пятый канал (13%), «Домашний» (12%), «Матч ТВ» (11%), «Россия К» (9%), ТВ Центр и «Пятница» (по 8%), ТВ3 (7%) и «Карусель» (5%).

Респонденты отдают предпочтение новостным передачам (57%) и кинофильмам (53%). Почти вдвое меньше телезрителей у развлекательных программ (29%), сериалов (27%), спортивных передач и документального кино (по 24%). Концерты и театральные постановки чаще всего смотрят 19 процентов респондентов, общественно-политические программы — 18 процентов, авторское ТВ — 16 процентов, ток-шоу и образовательные передачи - по 13 процентов, телеигры — 10 процентов. Смотреть новости респонденты предпочитают на Первом канале (58%) и на канале «Россия 1» (47%), показал опрос. Далее следуют НТВ (26%), «Россия 24» (19%), Рен ТВ (8%) и Пятый канал (7%).

47 процентов респондентов отметили, что качество информационных и новостных программ стало лучше за последние два-три года, 13 процентов с ними не согласились, 26 процентов не заметили изменений. Около половины (47%) участников опроса считают, что журналисты-информационщики должны передавать только факты, события. В то же время 40 процентов не отказали журналистам в праве давать оценку событиям.

Как выяснили в ФОМ, телевидение как источник информации часто вызывает недоверие у 21 процентов россиян, редко - у 45 процентов, не бывает такого у 23 процентов. При этом отказаться от ТВ в пользу других СМИ и развлечений готовы 30 процентов участников опроса.