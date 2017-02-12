​Для жителей Югры, столкнувшихся с неправомерными действиями коллекторов, действует «горячая линия»

Жители Югры, которые столкнулись с неправомерными действиями коллекторов, могут сообщить об этом на «горячую линию» регионального УФССП. Именно Федеральная служба судебных приставов с января 2017 года осуществляет контроль и надзор за деятельностью коллекторских организаций.

«Граждане, которые столкнулись с неправомерными действиями коллекторов, могут позвонить в будние дни с 8.30 до 17.00 по номеру: 8 (3467) 35-20-13. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре ответят на вопросы, касающиеся применения федерального закона по защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», - сообщили в пресс-службе окружного управления.