​Владимир Якушев: Решения о судьбе чемпионата мира 2021 года были приняты с нарушением

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел пресс-конференцию, основной темой которой стала ситуация в биатлонном мире. В середине этой недели СМИ сообщили, что на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) принято решение о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года.

Решение основано на том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, поэтому нет возможности проведения чемпионата в нашей стране. Глава региона убежден, что основная задача сейчас - восстановление России во Всемирном антидопинговом агентстве. Ориентир для этой сложной и комплексной работы - сентябрь 2018 года, когда в Хорватии состоится очередной Конгресс IBU, где будут рассмотрены заявки на ЧМ 2022 и 2023 годов, а также может быть принято решение по 2021 году.

«В австрийском Хохфильцене решения о судьбе чемпионата мира были приняты с нарушением необходимых процедур: полномочия превысил исполком IBU, с нарушением был созван Конгресс IBU, что вселяет сомнения в его легитимности. Все это дает нам возможность в судебном порядке оспаривать результаты, которые получены на сегодня, чтобы сохранять шансы на проведение чемпионата», - цитирует губернатора его пресс-служба.

Владимир Якушев отметил, что требования Всемирного антидопингового агентства по запрету на проведение соревнований в России не распространяются на этапы Кубка мира и и Кубка IBU, поэтому наша страна должна продолжить борьбу за проведение этих биатлонных стартов. «Проведение крупных соревнований - это выгодно для территории, инфраструктура гостеприимства работает с полной загрузкой, малый бизнес зарабатывает на обслуживании болельщиков, поэтому они не должны уйти с территории России», - сказал глава Тюменской области.

Он подчеркнул, что у спортивного сообщества нет претензий к Тюмени и стадиону. «Все в биатлонном мире к нам относятся с уважением. И спортсмены, и тренеры, и руководство IBU признают, что «Жемчужина Сибири» - это один из лучших биатлонных комплексов в мире», - отметил он.