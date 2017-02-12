​Большинство россиян видят в НАТО угрозу

67 процентов россиян рассматривает НАТО как угрозу, три процента — как защиту. Остальные респонденты не определились с мнением на этот счет. Результаты опроса частного американского института общественного мнения имени Джорджа Гэллапа публикует РИА «Новости».

Социологи проводили опрос в течение 2016 года путем телефонных звонков на случайные номера около одной тысячи респондентов в каждых странах. В России опрос проводился у двух тысяч взрослых людей. Средняя статистическая ошибка при подобных опросах от 2,7 до 3,9 процента, говорится в сообщении института Гэллапа.

Большинство в восточной Европе считают Северо-атлантический альянс защитой. Так в Польше такого мнения придерживаются 62 процента респондентов, и только восемь опрошенных поляков считают НАТО угрозой. Большинство считают НАТО своей защитой в Косово и Албании 90 и 70 процентов соответственно. В Сербии напротив, большинство считают НАТО угрозой – 64 процентов респондентов.

В странах пост-советского блока, жители Белоруссии больше всех — 54 процента считают НАТО угрозой, три процента - защитой. В Грузии только 37 процентов считают североатлантический альянс своей защитой, восемь процентов — угрозой. В Украине 29 процентов в пользу НАТО и 35 процентов считают этот военный блок угрозой.