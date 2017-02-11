​Российская мебельная компания ищет испытателя дивана в домашних условиях

На сайте HeadHunter 10 февраля одна из российских мебельных компаний разместила вакансию «испытатель диванов», пишет TJ. Соискателям обещают предоставить диван для работы, которая будет полностью осуществляться на дому. В качестве вариантов для «испытаний» предлагается проводить на диване не меньше 10 часов в сутки в различном положении, складывать и раскладывать его, также смотреть телевизор. Помимо этого иногда соискателю нужно будет «выполнять творческие задания от работодателя». Например, собрать дружескую тусовку дома с большим количеством гостей, которых надо где-то разместить, пролежать целый день на диване, как будто болеете.

Работодатель объяснил появление этой позиции тем, что «испытывает диваны не только в собственных лабораториях, но и в условиях реальной жизни».

Представители этой компании подтвердили достоверность вакансии и рассказали, что на объявление отправили уже около 500 откликов. От соискателей требуется высшее образование (желательно техническое), терпеливость, усидчивость. Плюсом будет склонность к малоподвижному образу жизни и стрессоустойчивость. Кроме того, необходимо иметь минимум одного друга и любить отдыхать на диване. Отдельной строкой подчёркивается, что к резюме нужно приложить свою фотографию на диване. Диван сотруднику предоставят безвозмездно, а самого «испытателя» оформят в штат по ТК РФ на три месяца. Размер обещанного оклада составляет 73 тысяч рублей в месяц без учёта премий. Диван после тестирования можно будет оставить себе.