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​Больше тысячи госслужащих Югры повысят квалификацию в 2017 году

В 2017 году 1187 государственных служащих Югры пройдут через дополнительное образование. 1127 повысят квалификацию, а 60 человек пройдут переподготовку. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование чиновников был утвержден правительством округа, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Подготовленный и профессионально подкованный служащий лучше справляется с возложенными на него должностными обязанностями, эффективнее распоряжается выделяемыми по его ведомству бюджетными средствами. Важно так учить и тех учить, чтобы результаты обучения незамедлительно позитивно влияли на эффективность работы государственного аппарата», - отметила глава региона Наталья Комарова.

По данным директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирины Астапенко, ежегодно правительство автономного округа согласно требованиям федерального законодательства утверждает государственный заказ на дополнительное профессиональное образование для государственных служащих Югры. «Мы стараемся реализовать это требование максимально эффективно. В автономном округе всегда очень большое внимание уделяется обучению. Очень тщательно составляется заказ на профессиональное образование, учитываются заявки органов государственной власти, реальная потребность в обучении. Очень большие требования предъявляются к учреждениям, которые обеспечивают обучение. Уровень знаний и навыков контролируется по итогам обучения», - подчеркнула она.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 65, комментариев: 0


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