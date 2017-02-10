​В Тюменской области увеличили список пар, которые смогут бесплатно пройти процедуру ЭКО

В Тюменской области расширили список пар, которые смогут в этом году бесплатно пройти процедуру ЭКО. Такое решение принял глава региона Владимир Якушев, чтобы снять очередность семей, желающих родить малыша при помощи вспомогательных репродуктивных технологий

В 2015-м эта процедура включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС. В 2016 году ЭКО прошли 600 тюменских пар. Как подчеркнула директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, в последние годы увеличивается количество бесплодных пар, в 62 процентов случаев причина - мужской фактор. Таким парам призваны помочь современные медицинские технологии. В начале 2017 года 1026 супружеских пар находились в листе ожидания, из них более 70 процентов прибегнут к этой процедуре впервые, остальные ожидают повторную попытку. Ежегодно в силу разных обстоятельств около 300 супружеских пар выбывают из листа ожидания или переносятся на более поздние сроки. Но потребность в ЭКО остается высокой. В 2017 году будет проведено 800 процедур ЭКО по полису ОМС, что позволит удовлетворить существующую потребность.

«Эффективность ЭКО в Тюменской области составляет 33 процента. Это соответствует российским и мировым критериям результативности. Для 199 женщин, участниц программы, ЭКО в прошлом году завершилось наступлением долгожданной беременности», - отметили в пресс-службе губернатора округа.