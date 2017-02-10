Одни мерзнут, другим душно: зал пленарных заседаний Госдумы планируют реконструировать

Зал пленарных заседаний Госдумы планируют реконструировать. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он пояснил, что это необходимо из-за того, что народные избранники жалуются на нехватку воздуха. «В конце зала пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! Потому что там меньше кислорода, - рассказал Володин. - Так вот, Валуев, сидя тут, где так мало воздуха, ни на что не жаловался. А пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ. А она вообще в первом ряду сидит. И ей воздуха не хватает!».

По словам Володина, реконструкция зала будет проведена за счет двух гостевых лож. «Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве», - заключил он. Он также

Кондиционирование, по словам спикера, усиливать уже некуда. «Боюсь, если еще добавить, простывать будут люди. Болеть», — пояснил Володин.

О нехватке воздуха в зале пленарных заседаний рассказывал siapress.ru и депутат Госдумы Александр Сидоров. По его словам, сейчас заседания посещают почти все депутаты, потому что за прогулы полагается штраф. «Зал имеет разный климат, - пояснил он. - Вверху душно и тяжело, тем более после восьми-девяти часов работы, а когда вентиляцию включают, внизу люди начинают мерзнуть».

Пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова отметила, что если решение о реконструкции будет принято, то работы будут проведены с учетом того, что это здание является памятником архитектуры. «Если будет принято такое решение и будет выделено финансирование, то, естественно, в рамках санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и с учетом того, что данное здание является памятником архитектуры, мы проведем необходимые работы», - сказала она РБК.