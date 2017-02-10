​Россельхознадзор запретил ввоз птицы и яиц из Румынии, Швеции и Хорватии

С 10 февраля в России запрещен ввоз живой птицы и инкубационных яиц из отдельных регионов Румынии, Швеции и Хорватии, сообщают «Ведомости». Запрет Россельхознадзора связан с высокопатогенным гриппом птиц. Отмечается, что запрет анонсировался ранее.

Кроме того, напомним, что Россельхознадзор косвенно повлияет на повышение цен на молоко: из-за запрета на вывоз молочной продукции из отдельных регионов страны полки магазинов вскоре могут опустеть, а оставшееся на них молоко может прибавить в цене. Причина запрета — заболевания животных. Таким образом ведомство надеется воспрепятствовать распространению заразы.