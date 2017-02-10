​Эксперты: назначение экс-заместителя главы Сургута Шатунова на пост замгубернатора Югры крайне маловероятно

В последние дни в региональных СМИ муссируются слухи о том, что бывший замглавы Сургута Александр Шатунов может занять пост замгубернатора Югре по экономике. Павел Сидоров, ныне занимающий эту должность, попал в ряд скандалов и получил официальный выговор от Натальи Комаровой, и его карьерные перспективы все еще туманны.

Однако замену Сидорова на Шатунова опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты оценивают как маловероятную. Несмотря на то, что его назначение в администрацию Сургута в 2014 году было пролоббировано влиятельными персонами, в настоящий момент уровень «элитарной» поддержки Шатунова существенно снизился.

Александр Ким, которого считают главным покровителем молодого политика в Югре, давно покинул должность первого вице-губернатора. Сергей Маслов, «генерал» скандально известной «Корпорации развития», выходцем которой является Шатунов, в течение 2016 года попадал под следствие, а сейчас его положение в «Корпорации», равно как и перспективы этой компании, малопонятны. К слову, в то время, когда у Маслова возникли проблемы с законом, Шатунов рассматривался как потенциальный глава Пыть-Яха. В итоге это кадровое решение губернатор отменила.

Олег Демченко, тесть Шатунова, ранее бывший первым вице-губернатором Пермского края, покинул должность вместе со своим шефом Виктором Басаргиным, ушедшим в отставку в начале этой недели.

И, что самое важное, Шатунов не продемонстрировал каких-либо заметных успехов за 2,5 годы работы замглавы в крупнейшем городе Югры. Кроме того, СИА-ПРЕСС известно, что аппарат губернатора запрашивал в администрации Сургута информацию о некоторых конфликтах между исполнительной властью города и местным бизнес-сообществом. Причем представители Ханты-Мансийска уже были в курсе, что эти инциденты были спродуцированы Шатуновым, а городским чиновникам теперь приходится, по сути, оправдываться за решения, принятые бывшим куратором строительного и имущественного блока.

С учетом всех этих факторов, как говорят наблюдатели и близкие к правительству Югры эксперты, шансы бывшего замглавы Сургута на получение хоть сколько-нибудь высокой должности в рамках региональной власти практически равны нулю.