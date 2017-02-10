​В Югре нарушителям ПДД вместе с письмами о штрафах присылают памятку для пешеходов

Сотрудники Госавтоинспекции Югры вместе с постановлениями по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения отправляют водителям светоотражающие элементы и памятку «Сложности перехода».

В пресс-службе окружного ведомства пояснили: каждый автолюбитель – это еще и пешеход. «Памятки, информирующие о правильном взаимодействии между пешеходами и водителями, позволят уберечь пешеходов от беды на дороге. Принесут помощь, со своей стороны, и подаренные ночные маячки, делающие заметными для водителей в темное время суток и взрослого и ребенка. Взаимоуважение и вежливость – залог безопасности всех участников дорожного движения. А приборы автоматической фиксации позволят повысить культуру поведения и, тем самым, снизить количество дорожных происшествий», - прокомментировали инициативу в ГИБДД Югры.