​Ъ: Производители молочных продуктов предупредили о возможном росте цен на продукцию

Национальный союз производителей молока на прошлой неделе написал письмо главе Минсельхоза Александру Ткачеву, в котором попросил его изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года, пишет сегодня «Коммерсант». Производители молочных продуктов предупредили министра о возможном росте цен на свою продукцию из-за недавнего ограничения Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Решение службы, считают участники рынка, вызовет перебои с поставками сырья.

Ограничения по отгрузке сырого молока в другие регионы с 1 февраля были наложены на 25 субъектов РФ, включая Татарстан и Ростовскую область. Эти регионы, по данным «Союзмолока», входят в пятерку лидеров по производству молока в стране. Молоко, которое будет вывозиться из этих регионов, теперь должно проходить пастеризацию. По факту это означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, так как у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования.

Производители отмечают, что решение Россельхознадзора отрицательно скажется и на динамике внутренних цен на сырое молоко, которые будут расти в регионах с недостатком сырья и падать в субъектах с профицитом.

В Россельхознадзоре настаивают, что их решение обусловлено «вопросами безопасности», а письмо «Союзмолока» назвали «пиаром», отметив, что в ведомстве не разделяют опасений участников рынка по поводу возможных перебоев в работе молочных заводов и поставках сырья.