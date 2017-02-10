​Лидером по выручке на российском авторынке стала «Тойота»

В 2016 году россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 798,4 млрд рублей. Это на 0,5 процента больше, чем годом ранее. При этом падение рынка составило 12,1 процента до 1 313,4 тыс. единиц. Вместе с тем, средневзвешенная цена нового автомобиля за это время достигла 1 млн 369,3 тыс. рублей, что на 14,4 процента больше, чем год назад. Данные публикует аналитическое агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что более 70 процентов от общей выручки на российском рынке приходится на первую десятку брендов, куда входят: Toyota, Mercedes-Benz, KIA, LADA, Hyundai, BMW, Lexus, Nissan, Renault и Volkswagen. Лидирует по этому показателю японская Toyota (213,8 млрд руб.), выручка которой за отчетный период выросла на 7,2 процента. На второй строчке располагается немецкий Mercedes-Benz (191,2 млрд руб.), результат которого увеличился на 2,7 процента. Третье место занимает корейская KIA, которой за отчетный период удалось заработать 152,5 млрд рублей (+4,5%). Из отечественных производителей в ТОП-10 попала LADA (144,5 млрд руб.), которая по объему выручки оказалась на четвертой позиции, показав прибавку в 14,5 процента к результату годичной давности.