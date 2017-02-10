​СМИ: Временно исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Югре назначен Александр Молибоженко

Временно исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Югре назначен заместитель руководителя Александр Молибоженко, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу окружного ведомства.

В должности заместителя окружного СУ СКР полковник юстиции Молибоженко работает с 2008 года. Он отвечает за деятельность отдела по расследованию особо важных дел, в том числе по вопросам проверки сообщений о преступлениях, организации следственной работы, процессуального контроля, а также рассмотрения жалоб и иных обращений по уголовным делам и материалам проверок, находящимся в производстве этого отдела.

Глава СУ СКР по ХМАО Аркадий Сынгаевский был освобожден от должности президентским указом 2 февраля. Тогда Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд высокопоставленных руководителей силовых структур в регионах.