​Жители регионов «тюменской матрешки» вложили в банки 688 млрд рублей

В 2016 году объем вкладов населения регионов «тюменской матрешки» вырос на пять процентов и достиг 688,6 млрд рублей. Вклады в иностранной валюте сократились на 13 процентов. Средства клиентов на счетах в кредитных организациях за этот период снизились на один процент или на 11,7 млрд рублей. На 1 января 2017 года в банках трех субъектов хранится 1,1 трлн рублей. Данные пресс-службы отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России публикует «РБК-Тюмень».

Юридическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, выдано кредитов на сумму более 766 млрд рублей, физическим – 290,5 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель превышает 1,7 трлн рублей. При этом задолженность по корпоративному портфелю снизилась на четыре процента, по розничному — практически не изменилась и составила 549,4 млрд рублей

Отмечается также, что деятельность большинства региональных банков Тюменской области является прибыльной. Их совокупный финансовый результат составил 3 млрд рублей, что на 40 процентов больше показателя 2015 года.