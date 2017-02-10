​Прокуратура Лангепаса закрыла сайты о самоубийствах

По инициативе прокуратуры города Лангепаса заблокированы два интернет-ресурса о самоубийствах. Сайты, на которых распространены способы суицида, в том числе детальное описание механизмов причинения вреда здоровью и самоубийства, были выявлены в ходе мониторинга информации, размещенной в интернете.

«Доступ к данной информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей сети «Интернет», в том числе несовершеннолетним. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространять среди детей информацию, побуждающую к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью и самоубийству. Учитывая данные обстоятельства, прокурор города обратился с соответствующим заявлением в суд», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд удовлетворил заявление прокурора. В настоящее время доступ к указанным сайтам заблокирован.