​Подростковая преступность в Югре снизилась на десять процентов

В 2016 году подростковая преступность в Югре снизилась на 10 процентов, уменьшилось на 11 процентов количество семей, находящихся в социально опасном положении, на восемь процентов - количество несовершеннолетних, проживающих в таких семьях. Также снизилось на 17 процентов количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и на 28 процентов количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Данные на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав озвучила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры Татьяна Черкашина.

В окружном департаменте общественных и внешних связей рассказали, что на совещании шла речь и о выявлении, принятых при этом мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними противоправных и антиобщественных действий. По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по автономному округу Ермека Абубакирова, число несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступных деяний, уменьшилась на 14,5 процента. Всего за этот период на территории округа зарегистрировано 373 общественно-опасных деяний, совершенных подростками.

В минувшем году сотрудники полиции провели 2691 рейдовое мероприятие, более половины из них с участием общественности. По результатам составлено более четырех тысяч административных протоколов на родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию своих детей, выявлено 168 административных правонарушений.

С участием сотрудников территориальных органов внутренних дел, в том числе сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков, организовано и проведено более 11 тысяч мероприятий, направленных на профилактику наркогенного поведения в подростковой и молодёжной среде. Свой вклад в профилактику внесли учреждения культуры и медицинские учреждения Югры. Во всех муниципалитетах работали просветительские кинолектории, проводились беседы, круглые столы. По итогам 2016 года заболеваемость наркоманией не увеличилась.

Комиссия также рассматривала вопрос о противодействии распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. По словам врио заместителя УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу Алексея Чурсина, в Югре с целью выявления антиобщественных групп несовершеннолетних, в течение 2016 года проводилась профилактическая работа во всех 383 образовательных учреждениях, в том числе в вузах и филиалах.