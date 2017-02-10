​Сидите дома: Морозы в Югре усилятся порывистым северным ветром

Госавтоинспекция Югры просит водителей отложить загородные поездки до потепления. Тем, у кого нет такой возможности, следует быть более внимательными, особенно при движении по загородным автодорогам: выбирать скорость движения в соответствии с конкретными дорожными условиями, соблюдать безопасную дистанцию и строго соблюдать Правила дорожного движения.

По прогнозам Ханты-Мансийского гидрометеобюро, сегодня, 10 февраля, в Югре будет неблагоприятная погода: морозы усилятся северным ветром порывами до 15 метров в секунду и снежной метелью. Как сообщалось ранее, аномально холодная погода с температурой воздуха на 15ºС ниже нормы продержится в округе до 13 февраля.