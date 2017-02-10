​Борис Хохряков: Необходимо уже сейчас начинать подготовку к единому дню предварительного голосования

Партия выдвинет на региональных выборов кандидатов, получивших в ходе открытого предварительного голосования поддержку жителей региона.

10 сентября 2017 года в Единый день голосования состоятся выборы высших должностных лиц в 14 субъектах, выборы депутатов законодательных собраний в шести субъектах, в 11 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы депутатов городских дум, кроме этого, в регионах будут избирать органы местного самоуправления.

«Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с инициативой проведения Единого дня предварительного голосования на региональных выборах, что в итоге нашло свое отражение в решении Съезда. Это уникальный опыт и наше конкурентное преимущество», — отметил секретарь Генерального Совета «Единой России» Сергей Неверов.

«Проведение в Югре Единого дня предварительного голосования будет основываться на принципах конкурентности, открытости и легитимности. В этом году у нас пройдут довыборы депутатов окружной Думы, а так же выборы глав и депутатов нескольких городских, районных и поселенческих дум. Уже сейчас мы начинаем подготовку к процедуре предварительного голосования — изучаем общественное мнение, готовимся к формированию пула потенциальных кандидатов, чтобы привлечь их к участию не только в политической жизни региона, но и в избирательной кампании», — подчеркнул лидер югорских единороссов Борис Хохряков.

Введение в политическую практику «Единой России» института внутрипартийного голосования –— не просто важный этап в развитии партии, но и в российской политической системе в целом.

«Предварительное партийное голосование для нас очень серьезное событие. «Единая Россия» — это единственная партия, которая, заявляясь на участие в выборах, проходит через эту процедуру. Тем самым подчеркивая, что выборы эти открытые, демократичные и конкурентные», — отметил секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия».