​Польша заявила, что готова восстанавливать отношения с Россией

Варшава готова предпринимать шаги для восстановления отношений с Москвой, заявил накануне министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский: об этом пишет polit.ru со ссылкой на местные СМИ.

«Политика по отношению к России, к сожалению, обусловлена ее агрессивными действиями в Восточной Европе, — сказал он во время выступления в Сейме Польши. — Но мы признаем необходимость диалога с Россией и будем работать для восстановления двусторонних экономических отношений». Польша, по словам Ващиковского, относится к России как к важному соседу — и ждет ответных шагов со стороны Москвы: «Для того, чтобы танцевать танго нужны двое».

Вместе с тем он также отметил, что выражает надежду на скорое получение Польшей обломков самолета президента страны Леха Качиньского Ту-154, который разбился под Смоленском в апреле 2010 года.

Отметим, что это не первое свидетельство стремлений Польши улучшить отношения с Россией: ранее МИД страны под руководством все того же Витольда Ващиковского рассекретило документ начала 2008 года. В нем говорится о смене курса внешней политики страны на пророссийскую.