​Госдума не разрешила раздавать «санкционку» бедным

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству скептически отнесся к предложенному сенатором Антоном Беляковым законопроекту, который предлагает раздавать продукты, прибывшие в Россию в обход продовольственного эмбарго, вместо того, чтобы их уничтожать. Комитет рекомендовал депутатам голосовать против принятия этого закона, передает РИА Новости, поскольку он нарушает положения закона «О специальных экономических мерах» и принятыми в соответствии с ним указами президента РФ, а также закона «О таможенном регулировании в РФ».

Кроме того, депутаты не увидели в предложении Белякова четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды, а также определения, что именно относится к таким нуждам.

Напомним, что об идее сенатора стало известно аж в августе 2016-го: депутаты долго добирались до ее обсуждения. Несмотря на то, что с момента введения продуктового эмбарго прошло несколько лет и незаконные поставки из стран Евросоюза ныне уменьшились, Россельхознадзор ежемесячно сообщает об уничтожении новой партии незаконного сыра, фруктов, овощей и прочей провизии. Попутно Минсельхоз отчитывается о том, что эмбарго помогает поднимать сельское хозяйство страны в отсутствии качественной конкурентоспособной продукции из-за границы: так, за 2016 год в рамках программы импортозамещения в России было произведено продукции на четыре миллиарда долларов, а экспорт сельхозпродукции вырос на четыре процента.