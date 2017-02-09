​Федор Конюхов побил мировой рекорд по полету на аэростате

Федор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд по полету на аэростате, который длился 55 часов 15 минут, что на 4 часа 37 минуту больше, чем рекорд, установленный в 1997 году японскими пилотами Мичио Канда и Хиразуки Такезава.

Фото: konyukhov.ru

«Экипаж преодолел более 1000 км и прошел через Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую области и республику Мордовия. Посадка была совершена в поселке Семенной, город Красный Кут. Наземная команда сопровождения успешно встретила экипаж. Самочувствие пилотов отличное», - сообщается на сайте путешественника.

Фото: instagram.com/fedorkonyukhov