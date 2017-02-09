​В Югре с начала года произошло 65 пожаров на автомобилях

С начала года в Югре произошло 65 пожаров в на транспортных средствах, что на 47 процентов больше, чем в 2016-м. «Только за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано пять пожаров, и все - на автотранспорте», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по округу.

В третьем микрорайоне Нягани произошел пожар в автомобиле «Шкода-Фабиа», припаркованном на стоянке возле жилого дома. В салоне машины повреждена панель приборов. Специалисты предполагают, что причиной пожара стала неисправность систем и узлов транспортного средства. Утром в Нижневартовске загорелся автомобиль «Ауди А4». У автомобиля пострадала вся передняя часть. В данном случае у дознавателей есть несколько версий, почему загорелся автомобиль. В ближайшие дни специалисты выяснят причину пожара. Автомобиль «Kia Ceed» загорелся прямо на трассе Сургут – Нижневартовск. К моменту прибытия пожарных подразделений транспортное средство уже было охвачено огнем. В итоге автомобиль обгорел полностью. Дознаватели предполагают, что машина могла загореться из-за аварийной работы топливной системы либо ее разгерметизации.

«Чаще всего возгорания в автомобилях происходят зимой, как правило, из-за несоблюдения элементарных правил эксплуатации транспортных средств и электрооборудования. Уберечь от пожара своего «железного коня» может только сам владелец, соблюдая правила пожарной безопасности», - отметили в ведомстве.

Специалисты советуют чаще заглядывать под капот, регулярно проверять соединения систем подачи топлива, масла, тосола, состояние электропроводки. Неисправная электропроводка – не самая редкая причина возгораний.

«Зимой запуск двигателя становится большой проблемой для многих водителей. Некоторые «умельцы», решив сэкономить финансы, используют для обогрева самодельные котлы большой мощности, чтобы двигатель быстрей прогрелся. В итоге – перегрузки, замыкание электропроводки и пожар. Не нужно рисковать своей безопасностью, лучше установить оборудование для предпускового обогрева двигателя у компетентных специалистов. В морозы многие автомобилисты закрывают двигатель кошмой, чтобы он не так быстро остывал. Такое одеяло, даже если оно из негорючего материала, при долгой эксплуатации пропитывается парами бензина, а от соприкосновения с горячим двигателем может запросто вспыхнуть. Есть еще и такие автовладельцы, которые отогревают двигатель с помощью паяльной лампы. От этого опять же вспыхивают пары бензина», - рассказали спасатели о самых распространенных ошибках автовладельцев.

В окружном ГУ МЧС напомнили, что каждый автомобиль должен быть укомплектован огнетушителем. И не для того, чтобы пройти техосмотр и предъявить его сотруднику ГИБДД, а чтобы в непредвиденной ситуации спасти свое имущество.