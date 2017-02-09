​Дмитрий Шепелев сменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»

Новым ведущим ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» станет Дмитрий Шепелев, который ранее вел музыкальное шоу «Достояние республики» на Первом канале.

Поклонники шоу уже ополчились на него, посчитав, что он не сможет адекватно заменить Бориса Корчевникова, который уходит в связи с проблемами со здоровьем, передает «Телепрограмма», приводя сообщения зрителей в соцсетях: «Все, не буду больше Россию смотреть. Как они могли его взять. Мерзкий, лживый, фу», «Он непорядочный человек, уберите его из эфира», «…лучше Бориса не найти, зря… Шепелев… зря!»

Заметим, кстати, что и Корчевников — не первый ведущий «Прямого эфира». В 2013 году он заменил на этой позиции Михаила Зеленского. Процесс смены ведущего тогда прошел без каких-либо трагедий со стороны зрителей программы.