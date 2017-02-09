​Россиянам пришелся по душе «дальневосточный гектар»

Предложение переехать на Дальний Восток и получить там один гектар земли пришлось по душе многим россиянам: с 1 февраля поступило 750 заявок со всей территории страны, сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. До этой даты, кстати, предложение действовало только для жителей Дальнего Востока, уточняют «Ведомости».

«Всего на Дальнем Востоке 610 млн га. А та территория, которую мы уже, так скажем, почистили и можем предоставлять гражданам, это 180 млн га. Мы эту территорию будем увеличивать», — пообещал Трутнев в интервью ТАСС.

Всего же за время реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» было получено более 1400 заявок: данные предоставила пресс-служба Минвостокразвития. «Основной спрос приходится на Москву и регион, а также на Санкт-Петербург — до половины граждан, которые обращаются через сайт, именно из этих регионов. Также большой интерес с территории Краснодарского края. Именно южные регионы проявляют интерес к дальневосточным землям, — говорит замминистра Сергей Качаев. — Также интерес проявили уральские регионы».

В министерстве рассчитывают, что на Дальний Восток переедут активные жители страны: «Мы рассчитываем на наиболее активные слои населения, — признался Качаев. — По статистике сайта НаДальнийВосток.РФ, 43 процента всех людей, которые заходят на этот сайт, находятся в возрасте от 25 до 34 лет. Это наиболее активные в социальном и экономическом плане люди. Для освоения «дальневосточного гектара» понадобятся и силы, и время, и опыт, и деньги: и это как раз та группа людей, которые имеют все это».