​Торговая сеть «Эльдорадо» сохранит свое имя

Группа «Сафмар», ранее купившая торговую сеть «Эльдорадо», сохранит этот бренд, пишут «Ведомости»: владельцы сочли его конкурентоспособным в долгосрочной перспективе. Напомним, что о сделке между финансовой группой «Сафмар» и чешскимим PPF и Emma Capital стало известно в декабре прошлого года: тогда же СМИ сообщали, что группа подконтрольна семье известного бизнесмена Михаила Гуцериева.

К слову, «Сафмар» владеет еще и торговой сетью «Техносила», а все в том же декабре 2016-го приобрела еще и «М.видео». Тогда же представители группы говорили о том, что все три сети будут объединены — но непонятно, под каким брендом, необязательно под единым.

«В целом итоги года демонстрируют высокий уровень доверия рынка к бренду «Эльдорадо», его конкурентоспособность на долгосрочную перспективу вне зависимости от дальнейших планов развития группы в сегменте бытовой техники, электроники и товаров для дома», — заключил акционер «Сафмар» Саид Гуцериев: таким, образом, бренд останется на рынке.