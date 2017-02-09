Ханты-Мансийский НПФ поздравляет стоматологов Югры с профессиональным праздником – Международным днём стоматолога, который отмечается сегодня.

В бюджетных стоматологических учреждениях Югры около 3 тысяч сотрудников. Каждый пятый из них участвует в программе правительства Югры «Две пенсии для бюджетников», а 53 работника уже получают окружную пенсию, средний размер которой около четырех тысяч рублей.

Всего в Югре дополнительную пенсию получает более 2 тысяч человек.

Примечателен тот факт, что самым первым участником окружной программы дополнительного пенсионного обеспечения стал именно стоматолог.

Любовь Этцель – бывший главный врач Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиники - заключила договор 19 марта 2004 года.

Вспоминая то время, она рассказывает, что решение вступить в программу приняла не сразу. «Я долго думала, взвешивала. Дважды встречалась со специалистами Ханты-Мансийского НПФ и в итоге заключила договор. Причем, я настолько поверила в этот проект, настолько была уверена в фонде, что активно рекомендовала программу «Две пенсии для бюджетников» всем своим коллегам. И по моей личной рекомендации клиентами Ханты-Мансийского НПФ по этой программе стали еще 17 сотрудников моей поликлиники», - вспоминает Любовь Александровна.

По ее словам, сожалений и разочарований в программе у неё нет и не было. «В то время я просто верила, а сейчас – каждый месяц, получая дополнительную пенсию, я рада, что это сделала. Это значительная помощь для меня», - поясняет первый участник программы «Две пенсии для бюджетников».

Сегодня Любовь Александровна присоединяется к поздравлениям Ханты-Мансийского НПФ и желает коллегам-стоматологам здоровья, творческих успехов и любви к выбранной профессии.