​Дмитрий Песков опроверг сообщения о сделке Кремля с Трампом по Украине

Москва не заключала и не собирается заключать с США какие-либо сделки по украинскому конфликту, прокомментировал соответствующие сообщения СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, вряд ли этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки и, конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности», — сказал он, его слова приводит «Интерфакс».

«Предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством», — заключил чиновник, таким образом, опровергнув сообщения ряда СМИ о том, что Кремль якобы подготовил некую «большую сделку» с администрацией Дональда Трампа, в результате которой власти США пойдут на некие уступки в решении украинского вопроса.