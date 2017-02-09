​Кремль не подтвердил сообщения о скорой смене посла России в США

Сообщения СМИ о том, что Кремль собирается сменить посла России в США прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заявил, что обязательно проинформирует журналистов, если будет принято соответствующее решение. «Если такие решения будут приниматься, мы вас проинформируем соответствующим образом», — сказал он, его слова приводит Газета.ру.

Напомним, что на место нынешнего посла Сергея Кисляка СМИ прочат заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова: о его возможном назначении в блидайшие месяцы, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в госструктурах.