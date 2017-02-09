​Россияне по-прежнему не желают покупать парковки в новостройках

Поправки в законодательство РФ, признавшие машино-места в новостройках отдельными объектами недвижимости, не сказалось на росте их популярности: россияне по-прежнему не горят желанием их выкупать, пишет сегодня «Коммерсантъ».

Несмотря на то, что и банки готовы выдавать ипотечные кредиты на эти цели, владельцев авто останавливает дороговизна парковок. Чиновники, готовя поправки в законы, ожидали, что они ознаменуют рост спроса на пустующие места в подземных паркингах, однако автомобилисты продолжают ставить свои машины где попало.

Отметим, что до недавнего времени в законодательстве понятие «машино-место» отсутствовало, в связи с чем нельзя было зарегистрировать его как недвижимость с утвержденными границами: парковки были лишь долей в праве собственности, и это затрудняло их оборот.