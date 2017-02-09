​К Сургутскому отделению Сбербанка присоединяется территория Нижневартовского района

Сбербанк информирует, что в рамках совершенствования структуры и повышения эффективности региональной сети с 27 февраля 2017 года Нижневартовское отделение №5939 ПАО Сбербанк будет реорганизовано и войдет в состав Сургутского отделения №5940 ПАО Сбербанк.

Количество отделений, обслуживающих население и корпоративных клиентов, не уменьшится.

«Процесс укрупнения на клиентах Сбербанка, качестве сервиса и услугах никак не отразится. Наоборот, за счет оптимизации организационной структуры банка мы планируем улучшить качество обслуживания, ускорить существующие процессы и сделать их более гибкими для клиентов. Изменения касаются только системы управления филиала банка», – прокомментировал управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов.

«Процесс укрупнения филиальной сети влечет за собой ряд преимуществ для клиентов. Теперь жители Сургута, Нижневартовска и района, являющиеся держателями карт Сбербанка, смогут осуществлять между собой денежные переводы без комиссии», – отметила управляющий Нижневартовским отделением Сбербанка Оксана Потапова.

В результате реорганизации 26 дополнительных офисов банка, расположенных в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Покачи, Радужном и Нижневартовском районе, войдут в состав Сургутского отделения Сбербанка.