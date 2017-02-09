​Специалисты сургутского кардиодиспансера собрали для солдат-срочников 80 кг сладких подарков

В Сургуте специалисты Окружного кардиологического диспансера присоединились к акции «Сладкое письмо солдату», которая проводится в преддверии Дня защитника Отечества по всей России. В благотворительном проекте участвуют и школьники, и общественники, и трудовые коллективы.

«Печенье, сгущенное молоко, конфеты, консервы и даже носки – по-матерински и с заботой, врачи и медицинские сестры Центра приносили для солдат. В этом году в акции приняли участие почти 20 отделений кардиодиспансера. В общей сложности специалистам удалось собрать 80 кг сладких подарков. Накануне все посылки отправили в местное отделение ВПП «Единая Россия», откуда их централизованно направят в воинские части, в которых служат солдаты-срочники из Сургута», - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Окружной кардиодиспансер регулярно принимает участие в благотворительных акциях. Так, в 2016 году сотрудники Центра помогли ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике. Тогда специалисты собрали 300 кг гуманитарного груза.