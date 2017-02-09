​Кировчанке выдали кредит под 2379 процентов годовых

Жительница Кирова пожаловалась на микрофинансовую организацию, которая увеличила ставку по кредиту до 2379 процентов годовых.

Как пишет «Российская газета», летом прошлого года женщина взяла денег в долг под 292 процента годовых, позже подписала соглашение о продлении срока займа, по которому стоимость кредита выросла более чем в восемь раз.

Насчитав новое количество процентов, кировчанка удивилась и пошла в прокуратуру. Та организовала проверку, в ходе которой установила: действия микрофинансовой организации неправомерны, поскольку новая ставка превысила рассчитанное Банком России среднерыночное значение микрозаймов (оно ограничено ставкой 795,1 процента годовых). «По выявленным нарушениям закона прокурором района в адрес руководства микрофинансовой организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту заявительницы снижена, лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности», — заключила пресс-служба местной прокуратуры.