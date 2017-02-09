​В Югре зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости описторхозом

Ежегодной в России выявляется до 30 тысяч случаев заболевания описторхозом. Самый высокий уровне заболеваемости отмечается в Югре — 375,4 случая на 100 тысяч населения. Также заболеваемость описторхозом распространена на Ямале (162,08), в Тюменской (106,9) и Курганской (63,2) областях. Такие данные содержатся в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном 8 февраля на портале правовой информации, сообщает Regnum.ru.

В документе подчеркивается, что высокий показатель заболеваемости в Югре обусловлен тем, что около 90 процентов состоящих на диспансерном учете не прошли лечение.

Среди причин распространения заболевания названа некачественная очистка сточных вод. В России используются устаревшие установки, не соответствующие проектной и фактической мощности. В результате канализационные стоки попадают в водоемы. Еще одна из проблем распространения — отсутствие на федеральном уровне протоколов лечения больных с паразитозами, а также методических рекомендаций по оказанию медпомощи пациентам с данными заболеваниями.

В постановлении главного санитарного врача России рекомендовано региональным властям выделить дополнительные средства на профилактику описторхоза и на диагностическое оборудование. Руководителям рыбных предприятий прописан комплекс мер по обеззараживанию продукции. ТО Роспотребнадзора поручено заняться профилактикой среди населения.